Боксер Беспутин отказался от боев в Англии и США в пользу поединка в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин отказался от проведения боев в Великобритании и США в пользу поединка в Красноярске. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции в Красноярске.

Беспутин 11 сентября в Красноярске проведет бой за пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета) с мексиканцем Маурисио Пинтором в полусреднем весе (до 66,7 кг).

"Мне хочется боксировать в России, у меня было предложение летом и осенью провести бои в Америке и Англии, я эти предложения отклонил в пользу боя в Красноярске в сентябре", - сообщил Беспутин. По его словам, у него закончился контракт с промоутерской компанией и он не стал его продлевать, несмотря на имеющиеся предложения.

Беспутин родился в Каменске-Уральском, но в 14-летнем возрасте переехал в Красноярск и около 10 лет выступал за Красноярский край.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.