"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ

ТАСС, 7 сентября. Уфимский клуб "Салават Юлаев" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 000 зрителей и завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.
В составе победителей шайбы забросили Николай Кулемин (7-я минута), Алексей Пустозеров (26), Артем Пименов (35), Данил Башкиров (45), Тему Хартикайнен (52), Маркус Гранлунд (54) и Александр Кадейкин (60). У "Металлурга" отличились Никита Коростелев (45) и Брендэн Лайпсик (48). Хартикайнен стал единоличным рекордсменом среди финских игроков по набранным очкам в КХЛ (396).
Матч начался с минуты молчания в память об игроках и тренерах ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе. 7 сентября 2011 года "Локомотив" чартерным рейсом вылетел в Минск, где должен был провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.
Матч против "Салавата Юлаева" стал 700-м в КХЛ для вратаря "Металлурга" Василия Кошечкина. Магнитогорская команда проводит 30-й сезон в высшем дивизионе отечественного хоккея. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и дошел до второго раунда плей-офф, где в серии со счетом 2-4 уступил омскому "Авангарду".
"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд на старте сезона, ранее клуб выиграл матчи против казахстанского "Барыса" (5:1) и екатеринбургского "Автомобилиста" (4:2). Следующий матч уфимская команда проведет 9 сентября на своем льду против московского "Спартака". "Металлург" днем позднее в Магнитогорске сыграет с владивостокским "Адмиралом".
"Салават Юлаев" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в трех матчах шесть очков. "Металлург" с четырьмя очками после трех игр идет четвертым.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|10-4
|6
|2
|СКА
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|16-7
|6
|3
|Динамо М
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|8-1
|4
|4
|ЦСКА
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|7-7
|4
|5
|Сочи
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|11-9
|4
|6
|Витязь
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|0
|13-12
|4
|7
|Локомотив
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|6-6
|3
|8
|Динамо Мн
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-5
|2
|9
|Динамо Р
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-11
|2
|10
|Торпедо
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6-7
|2
|11
|Йокерит
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|7-11
|0
|12
|Северсталь
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-7
|0
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Салават Юлаев
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|16-5
|6
|2
|Авангард
|3
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|11-5
|6
|3
|Нефтехимик
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|9-3
|4
|4
|Металлург
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|10-10
|4
|5
|Трактор
|2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|7-7
|3
|6
|Ак Барс
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|7-7
|2
|7
|Куньлунь
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-14
|2
|8
|Сибирь
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2-7
|1
|9
|Амур
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|3-10
|1
|10
|Адмирал
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|2
|6-17
|1
|11
|Барыс
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|2-7
|0
|12
|Автомобилист
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|4-10
|0