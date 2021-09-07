"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ

ТАСС, 7 сентября. Уфимский клуб "Салават Юлаев" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 000 зрителей и завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.

"Спартак" впервые за 12 лет одержал три победы подряд на старте сезона КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Николай Кулемин (7-я минута), Алексей Пустозеров (26), Артем Пименов (35), Данил Башкиров (45), Тему Хартикайнен (52), Маркус Гранлунд (54) и Александр Кадейкин (60). У "Металлурга" отличились Никита Коростелев (45) и Брендэн Лайпсик (48). Хартикайнен стал единоличным рекордсменом среди финских игроков по набранным очкам в КХЛ (396).

Матч начался с минуты молчания в память об игроках и тренерах ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе. 7 сентября 2011 года "Локомотив" чартерным рейсом вылетел в Минск, где должен был провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Матч против "Салавата Юлаева" стал 700-м в КХЛ для вратаря "Металлурга" Василия Кошечкина. Магнитогорская команда проводит 30-й сезон в высшем дивизионе отечественного хоккея. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и дошел до второго раунда плей-офф, где в серии со счетом 2-4 уступил омскому "Авангарду".

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд на старте сезона, ранее клуб выиграл матчи против казахстанского "Барыса" (5:1) и екатеринбургского "Автомобилиста" (4:2). Следующий матч уфимская команда проведет 9 сентября на своем льду против московского "Спартака". "Металлург" днем позднее в Магнитогорске сыграет с владивостокским "Адмиралом".

"Салават Юлаев" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в трех матчах шесть очков. "Металлург" с четырьмя очками после трех игр идет четвертым.