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КХЛ

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд на старте сезона КХЛ

Уфимский клуб разгромил в гостях "Металлург" со счетом 7:2
Хоккеисты "Салавата Юлаева" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Салавата Юлаева"
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 7 сентября. Уфимский клуб "Салават Юлаев" на выезде победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 000 зрителей и завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.

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В составе победителей шайбы забросили Николай Кулемин (7-я минута), Алексей Пустозеров (26), Артем Пименов (35), Данил Башкиров (45), Тему Хартикайнен (52), Маркус Гранлунд (54) и Александр Кадейкин (60). У "Металлурга" отличились Никита Коростелев (45) и Брендэн Лайпсик (48). Хартикайнен стал единоличным рекордсменом среди финских игроков по набранным очкам в КХЛ (396).

Матч начался с минуты молчания в память об игроках и тренерах ярославского "Локомотива", погибших в авиакатастрофе. 7 сентября 2011 года "Локомотив" чартерным рейсом вылетел в Минск, где должен был провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм, единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

Матч против "Салавата Юлаева" стал 700-м в КХЛ для вратаря "Металлурга" Василия Кошечкина. Магнитогорская команда проводит 30-й сезон в высшем дивизионе отечественного хоккея. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и дошел до второго раунда плей-офф, где в серии со счетом 2-4 уступил омскому "Авангарду".

"Салават Юлаев" одержал третью победу подряд на старте сезона, ранее клуб выиграл матчи против казахстанского "Барыса" (5:1) и екатеринбургского "Автомобилиста" (4:2). Следующий матч уфимская команда проведет 9 сентября на своем льду против московского "Спартака". "Металлург" днем позднее в Магнитогорске сыграет с владивостокским "Адмиралом".

"Салават Юлаев" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в трех матчах шесть очков. "Металлург" с четырьмя очками после трех игр идет четвертым.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Спартак321000010-46
2СКА320100016-76
3Динамо М22000008-14
4ЦСКА32000017-74
5Сочи311000111-94
6Витязь310002013-124
7Локомотив21001006-63
8Динамо Мн21000015-52
9Динамо Р310000210-112
10Торпедо21000016-72
11Йокерит30100027-110
12Северсталь20000023-70
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Салават Юлаев330000016-56
2Авангард311100011-56
3Нефтехимик22000009-34
4Металлург320000110-104
5Трактор20100107-73
6Ак Барс31000027-72
7Куньлунь310000210-142
8Сибирь20000112-71
9Амур30000123-101
10Адмирал30001026-171
11Барыс20000022-70
12Автомобилист20000024-100

 

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