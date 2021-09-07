Сборная России завоевала 12 золотых медалей в пятый день Игр стран СНГ

КАЗАНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены завоевали 12 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград в пятый соревновательный день Игр стран СНГ. Соревнования проходят в Казани.

Во вторник разыгрывались медали в пулевой и стендовой стрельбе, самбо и тайском боксе.

Золотые медали в стрельбе завоевали Евгений Потапов, Илья Савельев и Иулита Егорова. Победителями Игр в самбо стали Маргарита Барнева, Екатерина Цыберт, Евгения Чиреш, Екатерина Дорошенко, Елена Алленова, Али Дагоев, Илья Затылкин, Леван Манукян и Иосиф Симин.

Российские спортсмены завоевали 63 золотые, 20 серебряных и 22 бронзовые медали по итогам пяти соревновательных дней и занимают первое место в медальном зачете. На второй строчке располагается команда Узбекистана (16-25-18), на третьей - спортсмены из Азербайджана (11-6-15).

Игры стран СНГ проводятся впервые, в них принимают участие сборные России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана. Состязания продлятся до 11 сентября, в них принимают участие 1 139 спортсменов от 14 до 23 лет. В программу Игр включены 16 видов спорта, в которых разыгрывается 182 комплекта наград: бадминтон, баскетбол (3х3), бокс, борьба, дзюдо, карате, борьба на поясах, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, мини-футбол и художественная гимнастика.