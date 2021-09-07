Бакаев удвоил преимущество сборной России в матче с командой Мальты

ТАСС, 7 сентября. Зелимхан Бакаев удвоил преимущество сборной России в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года с командой Мальты, реализовав пенальти. Встреча проходит на "Открытие-Банк-Арене" в Москве.

Бакаев отличился на 84-й минуте. Первый мяч на 10-й минуте забил Федор Смолов.

Сборная России после пяти из 10 запланированных туров занимает первое место в отборочной группе H, набрав 10 очков. На второй строчке располагается команда Хорватии (10 очков), далее идут сборные Словении (7), Словакии (6), Мальты и Кипра (обе - по 4).