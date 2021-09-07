Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Мальты в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.

Смолов в четвертый раз вышел на поле в качестве капитана сборной России, ранее он появлялся на поле с повязкой в 2017 (два раза) и 2018 годах. В матче с хорватами (0:0) 1 сентября с капитанской повязкой на поле вышел защитник Георгий Джикия, во встрече с командой Кипра (2:0) 4 сентября капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 27-летний защитник Максим Осипенко провел дебютный матч за национальную команду, Бакаев забил первый мяч.

На 50-й минуте полузащитник Алексей Миранчук получил желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч отборочного турнира с командой Словакии, который состоится 8 октября. Валерий Карпин стал вторым тренером, под руководством которого сборная России в трех стартовых матчах не пропустила ни одного мяча. Во всех встречах ворота команды защищал Маринато Гилерме. В 1992-1993 годах под руководством Павла Садырина российские футболисты провели четыре подряд матча на ноль.

В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).

Бывшие игроки сборной России и мальтийские рыцари

Второй домашний матч для сборной России под руководством Валерия Карпина вновь выпал на середину недели, он также начинался в 21:45 мск. С одной стороны, это было плюсом, поскольку болельщики могли спокойно доехать до "Открытие Банк Арены". С другой, финальный свисток в Тушине прозвучал около полуночи, а многим из зрителей с утра нужно было ехать на работу. Всего игру могли посетить порядка 15 000 зрителей.

Погода в этот вечер выдалась не самой располагающей к походу на футбол - вечером на северо-западе Москвы зарядил дождь. Наверняка некоторых желающих осадки отпугнули, но тем не менее трибуны были заполнены почти по максимуму, с учетом коронавирусных ограничений. Для тех, кто вечером во вторник в качестве досуга выбрал поход на стадион, Российский футбольный союз подготовил развлекательную программу. Любители футбола имели возможность сфотографироваться и взять автографы у бывших игроков сборной России Александра Филимонова, Дмитрия Сенникова, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Руслана Пименова, Дмитрия Сычева, Александра Ширко и Романа Павлюченко. Кроме того, на протяжении часа перед стартовым свистком некоторые счастливчики имели возможность сыграть со своими кумирами в футбол.