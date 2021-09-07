Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Мальты в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве.
Забитыми мячами отметились Федор Смолов (10-я минута) и Зелимхан Бакаев (84, с пенальти).
Смолов в четвертый раз вышел на поле в качестве капитана сборной России, ранее он появлялся на поле с повязкой в 2017 (два раза) и 2018 годах. В матче с хорватами (0:0) 1 сентября с капитанской повязкой на поле вышел защитник Георгий Джикия, во встрече с командой Кипра (2:0) 4 сентября капитаном был полузащитник Дмитрий Баринов. 27-летний защитник Максим Осипенко провел дебютный матч за национальную команду, Бакаев забил первый мяч.
На 50-й минуте полузащитник Алексей Миранчук получил желтую карточку, из-за чего пропустит следующий матч отборочного турнира с командой Словакии, который состоится 8 октября. Валерий Карпин стал вторым тренером, под руководством которого сборная России в трех стартовых матчах не пропустила ни одного мяча. Во всех встречах ворота команды защищал Маринато Гилерме. В 1992-1993 годах под руководством Павла Садырина российские футболисты провели четыре подряд матча на ноль.
В других играх группы Н сборная Хорватии со счетом 3:0 обыграла команду Словении, словаки победили киприотов (2:0). В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).
Бывшие игроки сборной России и мальтийские рыцари
Второй домашний матч для сборной России под руководством Валерия Карпина вновь выпал на середину недели, он также начинался в 21:45 мск. С одной стороны, это было плюсом, поскольку болельщики могли спокойно доехать до "Открытие Банк Арены". С другой, финальный свисток в Тушине прозвучал около полуночи, а многим из зрителей с утра нужно было ехать на работу. Всего игру могли посетить порядка 15 000 зрителей.
Погода в этот вечер выдалась не самой располагающей к походу на футбол - вечером на северо-западе Москвы зарядил дождь. Наверняка некоторых желающих осадки отпугнули, но тем не менее трибуны были заполнены почти по максимуму, с учетом коронавирусных ограничений. Для тех, кто вечером во вторник в качестве досуга выбрал поход на стадион, Российский футбольный союз подготовил развлекательную программу. Любители футбола имели возможность сфотографироваться и взять автографы у бывших игроков сборной России Александра Филимонова, Дмитрия Сенникова, Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Руслана Пименова, Дмитрия Сычева, Александра Ширко и Романа Павлюченко. Кроме того, на протяжении часа перед стартовым свистком некоторые счастливчики имели возможность сыграть со своими кумирами в футбол.
Организаторы также отдали дань уважения сопернику - у красно-белой "Открытие Банк Арены" болельщиков встречали мальтийские рыцари. Некоторые держали в руках флаг страны, другие были облачены в доспехи и вооружены мечами. Они с удовольствием позировали любителям футбола для фотографий и не отказывали желающим сделать памятные селфи.
В отличие от игры против сборной Хорватии во вторник болельщики все же больше скандировали кричалки в поддержку национальной команды, а не только ее главного тренера. Впрочем, всего за неделю с первого матча одним из фанатских хитов стал "заряд" "Карпин Валера, сделай круче, чем на Евро". Однако чаще с трибун звучали привычные "Россия!" и "Русские, вперед!"
Первый гол в матче сборная России забила довольно быстро - уже на 10-й минуте отличился капитан команды Федор Смолов. Для 31-летнего нападающего этот мяч стал 15-м в составе сборной. Накануне игры форварда в эфире "Матч ТВ" спросили о том, есть ли у него амбиции догнать Артема Дзюбу и Александра Кержакова по количеству голов за сборную (у них по 30 мячей). Карпин в шутку предложил Смолову сперва догнать его - у бывшего полузащитника национальной команды на счету 17 мячей. В этот день капитан сборной сократил отставание от своего тренера.
Во вторник исполнилось 10 лет со дня гибели игроков и тренеров ярославского хоккейного клуба "Локомотив" в авиакатастрофе. Во втором тайме на табло появилось изображение в память о трагедии, а на трибунах - баннер. На полотне было написано "Со льда в вечность. 07.09.2011". Вскоре после этого Зелимхан Бакаев реализовал пенальти и установил итоговый счет.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Хорватия
|6
|4
|1
|1
|8-1
|13
|2
|Россия
|6
|4
|1
|1
|10-4
|13
|3
|Словакия
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|4
|Словения
|6
|2
|1
|3
|4-7
|7
|5
|Мальта
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|6
|Кипр
|6
|1
|1
|4
|1-8
|4