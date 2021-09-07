Марченко: в начале игры с "Динамо" на хоккеистов "Локомотива" давила атмосфера дня памяти

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Атмосфера траурного дня 10-летия катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем, в которой разбилась команда ярославского "Локомотива", давила на игроков клуба в первом периоде матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо". Об этом журналистам заявил капитан ярославцев Алексей Марченко.

Во вторник "Локомотив" дома проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4. Перед матчем на арене прошла церемония памяти в честь погибших членов команды "Локомотив".

"Да, первый период мы не играли так, как должны были. Может быть, атмосфера давила, но в общем и целом так не должно быть. Потом во втором периоде поговорили, где-то изменили игру и стали, на мой взгляд, играть лучше. Думаю, что мы будем над этим работать, нам нужно намного лучше начинать". - сказал Марченко.

"Локомотив" впервые после катастрофы провел матч 7 сентября. До сезона-2018/19 КХЛ не проводила игр в этот день, до текущего сезона на 7 сентября не выпадали матчи "Локомотива".

"Команда решила сделать такой день памяти, наверное, это хороший момент, хорошо организовали для болельщиков, все поблагодарили команду - 10 лет прошло", - отметил хоккеист.

7 сентября 2011 года хоккейная команда ярославского "Локомотива" чартерным рейсом вылетела в Минск, где должна была провести первый матч нового сезона КХЛ против местного "Динамо". Лайнер, не успевший набрать высоту, столкнулся с радиомаяком и врезался в землю на берегу реки Туношонка. На борту находились 45 человек, 43 из них погибли на месте, нападающий "Локомотива" Александр Галимов скончался в больнице через пять дней от полученных травм. Единственным выжившим стал инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.