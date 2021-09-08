Мостовой: российские футболисты показали среднее качество игры в матче с мальтийцами

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России по футболу показали среднее качество игры в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года с командой Мальты. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Во вторник россияне обыграли мальтийцев со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе "Открытие-Банк-Арена" в Москве. В сентябре сборная России одержала гостевую победу над командой Кипра (2:0), а также дома сыграла вничью с хорватами (0:0).

"Оцениваю так же, как и с командой Кипра, качество игры среднее, даже ниже среднего, - сказал Мостовой. - Команда Мальты нам могла забить гол в раздевалку после грубой ошибки, чуть в пустые ворота не забили, не забывайте, это сборная Мальты. Преждевременно начали хвалить, хотя я даже после первой игры с хорватами думал, мы ничего такого не сделали. Команда Мальты показала, что сборная у них довольно подросла".

"А почему у нас все говорят, что все должно наладиться, ведь команда осталась той же, футболисты почти те же? Идет какая-то смена, но во всех сборных это происходит. Про Станислава Черчесова (бывшего главного тренера сборной России - прим. ТАСС) все забыли, хотя если бы был он, то точно также сыграли бы, думаю, только Черчесова начали бы критиковать, а здесь, думаю, скажут, что все нормально", - добавил собеседник агентства.

Мостовой считает, что весь сентябрьский цикл матчей сборной России можно оценить на оценку "3-". "С хорватами ничего не показали, просто эйфория от того, что сменилось все, - отметил Мостовой. - Обыграли скрипя зубами киприотов, сборную Мальты. Их бы даже без тренера обыграли, все равно футболисты играют".