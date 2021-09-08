ТАСС, 8 сентября. Защитник сборной России Максим Осипенко считает, что футболистов сборной Мальты нельзя назвать манекенами. Такое мнение Осипенко высказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

В среду сборная России обыграла команду Мальты со счетом 2:0 в матче отборочного турнира на чемпионат мира. Осипенко провел дебютную игру за национальную команду.

"В сборной Мальты не манекены стоят, там футболисты противодействуют тоже достаточно неплохо. Во втором тайме старались еще больше добавить в агрессии и не давать защитникам соперника разыгрывать мяч", - отметил Осипенко.

"Не сказал бы, что много позволяли мальтийцам. В первом тайме была одна ошибка, привезли момент сами себе. Соперник играл в футбол, временами у них получалось. Во втором тайме у них был один хороший момент", - добавил футболист

В компенсированное время встречи после удара Осипенко защитник сборной Мальты вынес мяч с линии ворот. Видеоассистенты рефери (VAR) просмотрели эпизод и не зафиксировали взятия ворот. "Подавали угловой, была борьба, [Дмитрий] Баринов чиркнул мяч на дальнюю штангу, я дотянулся до него и ударил. Я думаю, что там гола не было, сразу это понял", - заключил Осипенко.

В турнирной таблице группы Н сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4).