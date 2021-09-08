Гилерме: сборная России по футболу провела хороший матч против команды Мальты

ТАСС, 8 сентября. Российские футболисты хорошо сыграли в матче шестого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года против команды Мальты. Такое мнение высказал вратарь сборной России Маринато Гилерме в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в матче отбора на чемпионат мира

Во вторник сборная России со счетом 2:0 дома обыграла команду Мальты в матче шестого тура отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Хороший матч, сыграли "на ноль". Победа есть победа, - заявил Гилерме. - У меня было три игры, я неплохо играл, старался. С новым тренером как всегда новые требования, считаю, что вместе с командой мы хорошо провели этот сбор".

"Думаю, что в трех играх в тяжелом графике взять семь очков - это неплохо, - добавил вратарь сборной России. - Несмотря на то, что мы допустили много технических ошибок, считаю, что мы бились и сыграли достойно".

В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В следующем отборочном матче россияне примут команду Словакии 8 октября.