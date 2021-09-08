Волков верит, что "Анахайм" повторит путь "Тампы" и выиграет Кубок Стэнли

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Анахайм" сейчас - это молодая команда, какой пять лет назад была "Тампа", поэтому у нее все еще впереди. Такое мнение ТАСС высказал российский нападающий "Анахайма" Александр Волков.

Волков с 2013 по 2017 год выступал в системе СКА в Молодежной и Высшей хоккейных лигах. В 2017 году он переехал в Северную Америку, где спустя два года в составе "Тампы" дебютировал в НХЛ и впоследствии стал обладателем Кубка Стэнли (2020). В конце марта 2021 года он был обменян в "Анахайм".

"Самое главное - это закрепиться в топ-звеньях, дальше - прогрессировать и добиваться цели в виде Кубка Стэнли, но уже с "Анахаймом", - сказал Волков. - Это молодая команда, какой были "Колорадо", "Тампа" пять лет назад, а теперь "Тампа" каждый год борется за Кубок Стэнли. Так что все впереди, просто надо правильно тренироваться, развиваться".

Во вторник хоккеист привез Кубок Стэнли в столичную школу "Пингвины", воспитанником которой он является. В прошлом году этого не удалось сделать из-за пандемии.

"Было ожидаемым, что в этом году нам должны были дать кубок, мы к этому готовились, - рассказал Волков. - Я специально все распланировал: сначала привезти его семье, в родной клуб, и это очень приятно, что так получилось. Испытываю только гордость за свою школу, что так много народа пришло. Такой ажиотаж, и все, что было, - не зря".