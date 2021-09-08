Чернышенко заявил о проблеме сбора данных о спортсменах-любителях

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что существует проблема учета данных о спортсменах-любителях в стране. Об этом он заявил на форуме "Россия - спортивная держава".

Панельная дискуссия "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заместителя министра спорта Азата Кадырова, представителей бизнеса. Модератором дискуссии выступает директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

"Есть пример в Эстонии, где любители спорта получают ID. У нас отсутствует единый оператор биллинга данных, нет отчетности по количеству занимающихся в фитнес-клубах и зарегистрированных пользователей. Нет данных о количестве военных, которые занимаются физической подготовкой. Есть вопрос по невозможности учета спортсменов-любителей, мы этого не видим", - сказал Чернышенко.

"Без цифровых трансформаций спорта невозможно достичь результатов. Собрать эти данные, на основе которых можно выстроить системы лояльности, - это наша непростая задача. Есть потенциал для формирования уникальных предложений, можно использовать опыт зарубежных коллег. Нам нужно думать о создании единой экосистемы, где можно будет собирать данные ненавязчивым образом, чтобы они вводились ручным образом, и я рассчитываю по итогу дискуссии сформировать меры для помощи бизнесу и спорту", - добавил он.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.