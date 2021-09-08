Чернышенко попросил Минспорт проработать вопрос сбора данных о занимающихся спортом

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил Минспорт совместно с бизнес-структурами проработать вопрос по сбору данных, касающихся занятием спортом в стране. Об этом он рассказал на форуме "Россия - спортивная держава".

Панельная дискуссия "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заместителя министра спорта Азата Кадырова, представителей бизнеса. Модератором дискуссии выступает директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

"Популяризация спорта - это задача государства, и мы с этим справимся. Я попросил бы Минспорт совместно с АНО "Цифровая экономика", операторами связи и всем бизнесом-сообществом проработать вопрос совершенствования сбора данных и статистического подсчета с учетом международного опыта и дискуссий. И в месячный срок представить данные в правительство. Тогда какой-то эффект от нынешнего разговора останется, и мы поделимся деталями информации", - сказал Чернышенко.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.