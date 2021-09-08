На Хайнане открыли сезон водных видов спорта

Спортивный сезон пройдет по всему острову Хайнань и продлится четыре месяца. Жители и гости провинции с сентября по декабрь смогут поучаствовать в соревнованиях и пройти обучение по 46 спортивным дисциплинам. Среди них серфинг, гребля, плавание, парусный спорт, катание на драконьих лодках, каякинг, морская рыбалка, хождение на моторной лодке и многое другое. В этом году организаторы спортивного сезона значительно расширили его программу. Во время прошлогоднего сезона мероприятия проводились только по 27 дисциплинам.

Каждый из четырех месяцев сезона посвящен определенной тематике. Сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь пройдут под лозунгами "Водный карнавал", "Синие воды и зеленые горы", "Активное побережье" и "Скольжение по волнам и хождение под парусом".

Проведение сезона водных видов спорта направлено на развитие туристической отрасли и стимулирование потребления в провинции. Местная администрация планирует постепенно превратить Хайнань в место для занятий водными видами спорта, куда стремятся туристы со всего мира.

Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи": природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За последние пять лет (2016-2020 гг.) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.