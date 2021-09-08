Один из забегов марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге пройдет в темное время суток

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Третий из четырех стартов легкоатлетического международного марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге пройдет в темное время суток с соблюдением всех мер безопасности из-за коронавируса. Участие в забегах на 3 км и 10 км сможет принять ограниченное количество человек из-за пандемии, сообщил ТАСС организатор мероприятия Андрей Уткин.

14 июля Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Основной этап марафона "Европа-Азия", который должен был пройти в августе, перенесли на 2022 год из-за неблагоприятной эпидситуации.

"Старт состоится 18 сентября на спортивном комплексе "Динамо", там же будет и финиш, - сказал Уткин. - У нас предложено участникам две дистанции на выбор - 3 км и 10 км. 3 км бегут по набережной, без перекрытия улиц, мы никому не мешаем, все меры безопасности соблюдаем. И в 20:00 (18:00 мск) - основной старт".

Перед забегом участники получат стартовые пакеты с номером, футболкой и налобным фонариком. На финише бегунам вручат медали с возможностью гравировки своего результата и имени.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" с 2014 года проходит в Екатеринбурге. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, марафонцы также бегут до стелы "Европа-Азия".