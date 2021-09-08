"Сбер" оснастит бюджетные спортцентры Московской области системой учета активности граждан

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Сбербанк планирует оснастить все 247 спортивных бюджетных учреждений Московской области программой по мониторингу активности населения к концу 2021 года. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" заявил старший управляющий директор Сбербанка России Михаил Чачин.

Панельная дискуссия "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заместителя министра спорта Азата Кадырова, представителей бизнеса. Модератором дискуссии выступает директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

"У нас есть крупный проект с правительством Московской области. Проект заключается в цифровом продукте, который позволяет в бюджетных учреждениях сделать очень прозрачный учет посещаемости. Со смартфоном с любой точки Московской области можно найти спортивный центр, записаться, получить билет. Сейчас мы пилотируем на четырех объектах Московской области, планируем до конца года все 247 бюджетных спортивных учреждений оснастить такого рода программой, тогда будет прозрачность как минимум в бюджетных учреждениях", - сказал Чачин.

По его словам, с помощью подобного приложения решаются две задачи: легкий доступ во все спортивные учреждения и прозрачная отчетность по активности населения.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.