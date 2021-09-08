Футболист сборной России Головин пропустит из-за травмы около двух недель

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу и "Монако" Александр Головин из-за травмы пропустит около двух недель. Об этом ТАСС сообщил источник.

Головин получил повреждение 4 сентября во время матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Кипра (2:0). Спустя два дня пресс-служба национальной команды сообщила о том, что полузащитник не сможет выйти на поле 7 сентября во встрече против команды Мальты (2:0). Как пояснил врач сборной Владимир Хайтин, у 25-летнего игрока после выездной встречи с киприотами было выявлено повреждение мышцы бедра, которое не позволило ему участвовать в следующем матче.

"Сроки восстановления Головина - около двух недель", - сообщил собеседник агентства. По словам источника, по истечении этого срока полузащитник сможет принять участие в одном из ближайших матчей в составе "Монако", если восстановление пройдет нормально.

В ближайшие две недели "Монако" проведет три матча - в чемпионате Франции против "Марселя" (11 сентября, дома) и "Ниццы" (19 сентября, на выезде), а также в групповом этапе Лиги Европы против австрийского "Штурма" (16 сентября, дома). В турнирной таблице чемпионата Франции команда российского полузащитника занимает 14-е место, набрав 4 очка.

Сборная России в отборе на чемпионат мира после шести туров занимает второе место, набрав 13 очков. Команда располагается ниже сборной Хорватии (13 очков) из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Места с третьего по шестое занимают сборные Словакии (9), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). В октябре россияне сыграют со словаками (8 октября, Казань) и словенцами (11 октября, Марибор).