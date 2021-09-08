В Госдуме предложили создать единый календарь событий для показа спортивной активности

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать единый календарь всех спортивных событий на цифровой платформе госуслуг для учета властями занимающихся спортом граждан страны. Об этом он рассказал на форуме "Россия - спортивная держава".

Панельная дискуссия "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс" прошла с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, заместителя министра спорта Азата Кадырова, представителей бизнеса. Модератором дискуссии выступила директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.

"Считаю необходимым создать единый календарь всех спортивных событий и обеспечить к нему свободный доступ. Такая IT-платформа могла бы быть сопряжена с порталом госуслуг, на котором уже зарегистрировано более 126 млн наших граждан. Это позволит любителям спорта участвовать в спортивной жизни своего города, а для властей всех уровней - сформировать объективную картину массовых спортивных мероприятий и индекс спортивной активности региона", - сказал Пайкин.

Пайкин также предложил использовать для повышения массовости спорта соцсети. "Почему бы не создать отечественную соцсеть, основанную на интересе к спортивным занятиям, найти единомышленников, стать инициатором по соревнованиям?" - допустил глава комитета Госдумы.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.