Олимпийский комитет России пока не обсуждал с руководством Татарстана заявку на Олимпиаду

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) еще не обсуждало с правительством Татарстана возможность подачи заявки на проведение в Казани Олимпийских игр. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Ранее о том, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Среди городов, которые могут принять Олимпийские игры, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань. Для подачи заявки по процедуре необходимо обратиться в Олимпийский комитет России.

"Я пока не обсуждал это (возможность проведения летних Олимпийских игр в Казани - прим. ТАСС) с руководством Татарстана, после этого только будет, что сказать", - сказал Поздняков.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.