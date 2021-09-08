СМИ: Трамп будет комментировать поединок между Холифилдом и Белфортом 11 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп принял приглашение стать комментатором поединка американского боксера Эвандера Холифилда и бразильского спортсмена Витора Белфорта, который состоится в Голливуде 11 сентября. Соответствующая информация размещена в среду в спортивном блоге MMAFighting.com.

По данным портала, принадлежащего американской медиакомпании Vox Media, комментатором на этой встрече также выступит сын бывшего главы Белого дома Дональд Трамп - младший.

"Я люблю великих бойцов и великие поединки, - приводит портал слова Трампа. - Я с нетерпением жду вечера субботы, когда я встречусь с ними и поделюсь своими мыслями у ринга. Вам нельзя пропустить это особенное событие".

Американец Эвандер Холифилд ранее носил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Он возвращается в спорт спустя десять лет после завершения карьеры. Известный в прошлом бразильский боец и чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Витор Белфорт объявил о завершении профессиональной карьеры в 2016 году. Это его второй профессиональный бой после дебюта в 2006 году.