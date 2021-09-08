Путин назвал форум "Россия - спортивная держава" авторитетной площадкой для обмена опытом

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Форум "Россия - спортивная держава" с самого начала стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения и обмена опытом между атлетами и их тренерами, считает президент Владимир Путин.

"Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году именно здесь, в Казани", - говорится в опубликованном на сайте Кремля обращении главы государства к участникам мероприятия, которое открылось в среду в столице Татарстана.

"С самого начала форум "Россия - спортивная держава" стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами", - отметил президент.

В обращении Путин также выразил благодарность иностранным гостям форума. "Хочу отдельно поблагодарить зарубежных гостей форума за сотрудничество, взаимодействие. Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной", - уверен глава государства.

"Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия", - отметил Путин.