Поздняков назвал положительным фактом разговоры о проведении Олимпиады в России

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Обсуждения проведения Олимпийских игр в России являются положительным и важным фактом, который говорит о готовности страны принимать крупные мероприятия. Об этом журналистам на форуме "Россия - спортивная держава" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее о том, что Россия готовит заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Среди городов, которые могут принять Олимпийские игры, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань.

"То, что сейчас ведутся активно разговоры о заявке на проведение Олимпийских игр в разных регионах нашей страны, - это уже само по себе является очень позитивным и хорошим фактом, который говорит о том, что в нашей стране регионы готовы проводить крупные форумы, которыми являются Олимпийские игры. Я всегда к этому отношусь положительно, так же как и положительно относятся многие наши зарубежные коллеги. В России умеют, могут и любят проводить большие крупные соревнования, поэтому уже факт, что об этом ведутся разговоры, является очень важным. А что касается непосредственно заявки Татарстана, то сегодня у меня будет встреча с главой республики, мы это обсудим", - сказал Поздняков.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.