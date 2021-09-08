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Чернышенко: Игры в Токио доказали, что Россия способна показать честный и чистый спорт

Вице-премьер отметил, что проблема политизации спорта и внешнего давления все еще остается актуальной, поэтому необходимо по-новому взглянуть на спорт, призванный объединить мировое сообщество
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио доказали, что Россия способна продемонстрировать честный и чистый спорт. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходит с участием вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступает министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио доказали, что Россия способна организовать и осуществить отличную подготовку, продемонстрировать честный и чистый спорт, - заявил Чернышенко. - Очень важно это улучшить и закрепить в ближайшей перспективе".

"Нужно отметить повышение экономической привлекательности спорта, - добавил вице-премьер. - В том числе за счет прозрачности и честности проведения соревнований, укрепления международного сотрудничества. Россия продолжает оставаться лидером на мировой спортивной арене". Чернышенко отметил, что проблема политизации спорта и внешнего давления все еще остается актуальной, поэтому необходимо по-новому взглянуть на спорт, призванный объединить мировое сообщество.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете. Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Российская команда заняла четвертое место в общем медальном зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.

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Минниханов, Рустам НургалиевичФазель, РенеЧернышенко, Дмитрий НиколаевичЛевитин, Игорь ЕвгеньевичФорум "Россия - спортивная держава"Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игрыМатыцин, Олег Васильевич
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