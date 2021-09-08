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Летние олимпийские виды спорта

Винер-Усманова сообщила об отзыве кандидатуры Кузьминой на должность главы техкома FIG

С 5 по 7 ноября в Анталье пройдет конгресс Международной федерации гимнастики, на котором состоятся выборы руководства и будут сформированы составы комиссий и технических комитетов
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наталья Кузьмина покинет должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике, она не будет участвовать в процедуре переизбрания. Об отзыве ее кандидатуры ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

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Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

"Мы ее выдвинули, но теперь отзываем, - сказала Винер-Усманова о Кузьминой. - Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила".

Кузьмина оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.

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Винер-Усманова, Ирина АлександровнаЛетние олимпийские виды спорта
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