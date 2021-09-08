Винер-Усманова сообщила об отзыве кандидатуры Кузьминой на должность главы техкома FIG

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Наталья Кузьмина покинет должность главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике, она не будет участвовать в процедуре переизбрания. Об отзыве ее кандидатуры ТАСС сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Кузьмина является действующим председателем технического комитета FIG по художественной гимнастике. С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации и будут сформированы составы комиссий и техкомов.

"Мы ее выдвинули, но теперь отзываем, - сказала Винер-Усманова о Кузьминой. - Замены тоже не будет. Лучше вообще не иметь представителя от России, чем человека, который нарушает все нормы и правила".

Кузьмина оказалась в центре внимания после судейского скандала на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам обошла Дину Аверину, несмотря на грубую ошибку - потерю предмета. Российская сторона оспорила результаты соревнований, в ответ возглавляемый Кузьминой техком заявил, что не нашел в судействе олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости.