Чернышенко: первые киберспортивные "Игры будущего" планируется провести в 2023 году

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Киберспортивные "Игры будущего" планируется провести впервые в 2023 году. Об этом на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В мире растет популярность киберспорта, в нашей стране культура зародилась около двадцати лет назад, - сказал Чернышенко. - В стране около 20 тысяч профессиональных спортсменов, при этом количество фанатов этого вида спорта в России в разы больше и составляет почти 16 миллионов. По подсчетам аналитиков, на конец года рынок будет составлять около 30 миллионов, что пока немного. Но мы видим кратное увеличение, рост в геометрической прогрессии".

Чернышенко подчеркнул, что в последнее время шло обсуждение идеи международного движения "Игры будущего". "Оно позволит развиваться традиционным видам спорта и в то же время расширит возможности человека с использованием современных технологий, российская команда доработала эту идею, и сегодня мы готовы предложить на обсуждение готовую к применению концепцию. Это международные спортивные соревнования, которые будут включать в себя несколько направлений по кибердисциплинам. Таким как киберспорт, технологии мобильности, робототехника, искусственный интеллект, классический спорт с различными инновационными и высокотехнологичными элементами (например, экзоскелеты)", - отметил вице-премьер.

Чернышенко заявил, что первые "Игры будущего" состоятся в 2023 году. "Традиционную олимпийскую триаду - тело, волю и разум - предлагается дополнить четвертым компонентом, который уже стал частью нашей жизни - технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и активным образом продвигала мировой спорт вперед. Первые "Игры будущего" состоятся уже в 2023 году. Уверен, что движение сможет захватить внимание аудитории. Думаю, мы сможем преодолеть инертность отдельных взятых групп, стимулировать развитие науки и лучших цифровых достижений. Считаю, это будет отличным дополнением к нашему традиционному лидерству в традиционных видах спорта", - заключил он.

Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Первый шаг к "Играм будущего" - это создание принципиально новой технологической платформы, которая позволит объединить спортивные состязания в реальных и виртуальных мирах. На ее основе будет запущена международная социальная сеть и видеосервис для миллионов прогрессивных людей по всему миру. Один из отечественных образовательных центров может стать штаб-квартирой движения Futurous Games ("Игры будущего") - центром притяжения различных международных инновационных организаций и институтов, новым технологическим кластером и витриной новаторской мысли.

Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" проходит с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, президента Международной федерации плавания (FINA) Хусейна Аль-Мусаллама, президента Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазеля, генерального директора Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо и других спикеров. Модератором дискуссии выступает министр спорта Олег Матыцин.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.