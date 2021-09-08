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Футбол в России

Футболист "Краснодара" Сулейманов перешел на правах аренды в турецкий "Гиресунспор"

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года
Магомед-Шапи Сулейманов Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Магомед-Шапи Сулейманов
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов перешел на правах аренды в турецкий "Гиресунспор". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

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Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Сулейманову 21 год, он является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду игрок выступал с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 42 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Всего за клуб он провел 118 матчей, забил 23 мяча и отдал семь голевых передач. В составе "Краснодара" Сулейманов дважды становился бронзовым призером чемпионата России.

"Гиресунспор" в сезоне-2020/21 занял второе место во второй по силе футбольной лиге Турции и вышел в Суперлигу. Ранее команда выступала там с 1971 по 1978 год.

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