Футболист "Краснодара" Сулейманов перешел на правах аренды в турецкий "Гиресунспор"

ТАСС, 8 сентября. Российский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов перешел на правах аренды в турецкий "Гиресунспор". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.

Сулейманову 21 год, он является воспитанником академии "Краснодара", за основную команду игрок выступал с 2017 года. В прошлом сезоне полузащитник сыграл 42 матча, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Всего за клуб он провел 118 матчей, забил 23 мяча и отдал семь голевых передач. В составе "Краснодара" Сулейманов дважды становился бронзовым призером чемпионата России.

"Гиресунспор" в сезоне-2020/21 занял второе место во второй по силе футбольной лиге Турции и вышел в Суперлигу. Ранее команда выступала там с 1971 по 1978 год.