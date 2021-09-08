Вручение знаков отличия ГТО состоялось на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения золотых знаков отличия физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" состоялась на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани.

Золотые знаки отличия получили семь физкультурников разных возрастов, показавшие высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов ГТО. Им также вручены памятные сувениры с символикой комплекса. Торжественная церемония состоялась при участии почетных гостей - помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта Олега Матыцина и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В числе лауреатов оказались кандидат в мастера спорта по плаванию Ильфира Шарипова, ученик первого класса Амир Сафин, призер открытых первенств Татарстана по фигурному катанию Дарина Волкова и ее младший брат - победитель и призер первенств республики по легкой атлетике Богдан Волков.

"Занимаюсь спортом с шести лет и не представляю себя без него. Спорт приносит мне удовольствие, и благодаря ему я воспитала свой характер, научилась идти до конца несмотря ни на что. Для меня ГТО - это стремление поддерживать свои физические навыки, и вообще золотой знак отличия - это престижно", - сказала Шарипова.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" предусматривает подготовку к выполнению и выполнение людьми разного возраста установленных нормативов различной трудности. Комплекс ГТО, действовавший во времена СССР, был возрожден в России в 2014 году.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.