Церемония вручения автомобилей медалистам Олимпиады в Токио состоится 10 сентября в Кремле

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Традиционная церемония вручения автомобилей победителям и призерам Олимпийских игр в Токио пройдет 10 сентября в Кремле. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев.

На Играх в Токио российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды, медалистами стали более 100 человек.

"Церемония должна пройти в пятницу, 10 сентября, сразу после получения олимпийцами государственных наград в Кремле, - сказал Катушев. - Все будет происходить на Соборной площади, автомобили будут стоять на соседней - Ивановской площади. Мы с удовольствием вручим их нашим уважаемым олимпийцам, которые добились таких прекрасных результатов".

Марка подготовленных для олимпийцев автомобилей пока держится в секрете. "Давайте сохраним интригу. Но могу сказать, что это будут достойные, очень качественные автомобили", - сказал директор фонда, отметив, что автомобили будут трех классов - каждый будет соответствовать достоинству завоеванной медали.

"При этом мы стремились к тому, чтобы автомобили внешне были похожи", - заметил он.

Катушев сообщил, что вручение автомобилей ознаменует плодотворную работу Фонда поддержки олимпийцев России. "За два года фонд поддерживал ведущих тренеров федераций по летним олимпийским видам спорта, - сказал он. - И те федерации, которые получили поддержку от фонда в виде грантов, совпадение это или нет, обеспечили львиную долю от общего количества медалей на Олимпийских играх".