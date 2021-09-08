Минск считает недопустимым решение IIHF об отстранении главы Федерации хоккея Белоруссии

МИНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея Белоруссии (ФХБ) считает необоснованной и недопустимой позицию по дисквалификации ее главы Дмитрия Баскова, которую заняла Международная федерация хоккея (IIHF). Об этом говорится в заявлении ФХБ, опубликованном в среду на ее сайте.

"ФХБ считает недопустимой позицию IIHF по отстранению руководителя национальной спортивной федерации от национальной и международной деятельности за выражение личной гражданской позиции и якобы оказанное из-за политических убеждений на спортсменов и тренеров давление со стороны председателя ФХБ Дмитрия Баскова", - отмечается в тексте.

В Минске полагают, что данное решение было обусловлено постоянно возрастающим давлением на IIHF политических сил. "Факты якобы допущенных Басковым нарушений, рассмотренные IIHF на основании отчетов со стороны ряда зарубежных организаций и частных лиц, могут быть трактованы как упреждение со стороны ФХБ нарушения представителями белорусской хоккейной общественности, активно призывающими к деструктивным антигражданским и политическим действиям, пункта 1.2.2.1 Кодекса поведения IIHF и статьи 5 Олимпийской хартии в части соблюдения ими политического нейтралитета", - заявили в национальной федерации.

В белорусской федерации отметили, что ценят работу, проведенную Дисциплинарной коллегией IIHF по всестороннему расследованию инцидентов, связанных с председателем организации Басковым, и решение международной организации об отсутствии доказательств причастности функционера к инциденту, произошедшему в Минске 11 ноября 2020 года.

Белорусская сторона заявила, что в ближайшее время будет принято решение о целесообразности обжалования постановления IIHF в отношении председателя ФХБ в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. В Минске подчеркнули, что избрание Баскова председателем национальной федерации хоккейной общественностью Белоруссии было легитимным и соответствующим уставным нормам федерации, а члены выборной конференции выразили ему единогласное и безоговорочное доверие. "На данный момент функционер продолжит работу по развитию хоккея в Республике Беларусь на занимаемом им посту председателя Федерации хоккея Беларуси", - отмечается в заявлении.

Решение IIHF

IIHF дисквалифицировала руководителя ФХБ Баскова на пять лет, пояснив, что такое решение было принято из-за угроз в адрес белорусских спортсменов с его стороны в связи с их политическими убеждениями. Совет IIHF также утверждал, что Басков злоупотребил своим положением для оказания поддержки президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Срок дисквалификации отсчитывается с 10 сентября 2021 года.

В заявлении отмечается, что 25 ноября 2020 года IIHF проинформировала ФХБ и Баскова о начале расследования его предполагаемой причастности к инциденту, который привел к смерти активиста белорусской оппозиции Романа Бондаренко. 11 ноября 2020 года на "площади перемен" в Минске Бондаренко подвергся нападению, после которого умер в больнице. В местных СМИ распространялись сообщения, что человека, похожего на Баскова, видели на "площади перемен" в вечер потасовки.

Басков возглавляет Федерацию хоккея Белоруссии с сентября 2020 года.