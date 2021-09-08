Сорокин: Петербург намерен провести финал Лиги чемпионов на самом высоком уровне

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Санкт-Петербург намерен провести финал футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22 на самом высоком уровне. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.
Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.
"Перед нами всегда стоит задача организовать все, что происходит у нас в стране, на самом высоком уровне, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, стоит ли перед организаторами решающего матча Лиги чемпионов этого сезона цель провести лучший в истории турнира финал. - К сожалению, все последние мероприятия "смазываются" из-за ковида, потому что невозможно сопоставить их организацию с организацией таких же соревнований в более ранний период. Естественно, мы стремимся организовать все максимально хорошо, иначе зачем это делать".
"Мы с коллегами в Ньоне совместили подведение итогов Евро с обсуждением вопросов проведения финала Лиги чемпионов. Нам понятно, кто наши визави в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций). Мы обсудили, в чем примерно будут отличия для всех сторон. В общем задачи большие, это грандиозное мероприятие", - сказал глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.
Собеседник агентства отметил, что российская сторона будет всех "стимулировать к тому, чтобы избежать недооценки финала Лиги чемпионов", подчеркнув, что это мероприятие является четырехдневным праздником, который охватит Санкт-Петербург. "Будет подобие фан-зоны под названием "Фестиваль чемпионов", будут места сбора болельщиков, будет дисплей гигантского трофея. Со всеми этими местами нам еще предстоит определиться вместе с властями города", - добавил он.
Местами подготовка сложнее, чем к чемпионату Европы
"Фестиваль чемпионов" и активности партнеров будут действовать в течение четырех дней. Причем активности партнеров традиционно в Лиге чемпионов, особенно ближе к завершению, гораздо выше, чем во время Евро", - отметил Сорокин.
"Подготовка к финалу Лиги чемпионов - это большая работа и логистически в каких-то моментах где-то это сложнее, чем Евро, - с точки зрения транспорта, мобильности болельщиков, концентрации приезда и особенно их отъезда, - продолжил он. - На финале все будет как обычно, только более концентрированно. На финал будет гораздо больше чартерных рейсов, на финал надо будет учитывать возможность двух противоборствующих команд и разведение потоков болельщиков, чего не происходит на крупных турнирах, будь то чемпионаты мира или Европы".
"Газпром-Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0), и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 по пенальти).
Россия в третий раз примет финал еврокубка. В 1999 году в "Лужниках" определился обладатель Кубка УЕФА - итальянская "Парма" разгромила французский "Марсель" со счетом 3:0. В 2008 году там же проходил финал Лиги чемпионов с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" (1:1, 6:5 по пенальти). Следующим после Санкт-Петербурга российским городом, который примет матч за клубный трофей под эгидой УЕФА, станет Казань - в столице Татарстана в 2023 году состоится матч за Суперкубок УЕФА.