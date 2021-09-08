Сорокин: Петербург намерен провести финал Лиги чемпионов на самом высоком уровне

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

"Перед нами всегда стоит задача организовать все, что происходит у нас в стране, на самом высоком уровне, - сказал Сорокин, отвечая на вопрос о том, стоит ли перед организаторами решающего матча Лиги чемпионов этого сезона цель провести лучший в истории турнира финал. - К сожалению, все последние мероприятия "смазываются" из-за ковида, потому что невозможно сопоставить их организацию с организацией таких же соревнований в более ранний период. Естественно, мы стремимся организовать все максимально хорошо, иначе зачем это делать".

"Мы с коллегами в Ньоне совместили подведение итогов Евро с обсуждением вопросов проведения финала Лиги чемпионов. Нам понятно, кто наши визави в УЕФА (Союзе европейских футбольных ассоциаций). Мы обсудили, в чем примерно будут отличия для всех сторон. В общем задачи большие, это грандиозное мероприятие", - сказал глава оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге.

Собеседник агентства отметил, что российская сторона будет всех "стимулировать к тому, чтобы избежать недооценки финала Лиги чемпионов", подчеркнув, что это мероприятие является четырехдневным праздником, который охватит Санкт-Петербург. "Будет подобие фан-зоны под названием "Фестиваль чемпионов", будут места сбора болельщиков, будет дисплей гигантского трофея. Со всеми этими местами нам еще предстоит определиться вместе с властями города", - добавил он.

Местами подготовка сложнее, чем к чемпионату Европы

"Фестиваль чемпионов" и активности партнеров будут действовать в течение четырех дней. Причем активности партнеров традиционно в Лиге чемпионов, особенно ближе к завершению, гораздо выше, чем во время Евро", - отметил Сорокин.