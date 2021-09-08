Сорокин: бюджет финала Лиги чемпионов в Петербурге будет утвержден до конца 2021 года

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бюджет финала футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге, будет утвержден до конца года. Об этом ТАСС сообщил руководитель организационного комитета решающего матча турнира Алексей Сорокин.

Санкт-Петербург получил право на проведение финала Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Изначально российский город должен был принять решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, однако из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате "Финала восьми", что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед. Таким образом, финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

"Бюджет финала назвать пока не могу. Мы сейчас как раз обсуждаем это с министерством спорта, происходит финализация этих цифр. Это будет сумма, несравнимая с чемпионатом Европы. Она будет гораздо меньше. Бюджет совершенно точно будет утвержден в этом году", - сказал Сорокин.

Россия во второй раз в истории примет финал Лиги чемпионов. В 2008 году на стадионе "Лужники" проходил решающий матч этого турнира с участием двух английских клубов - "Манчестер Юнайтед" переиграл "Челси" (1:1, 6:5 - по пенальти).

"Предстоящий финал Лиги чемпионов и финал 2008 года - это несравнимые вещи с точки зрения бюджета. Условия абсолютно разные, абсолютно разные задачи - тогда к финалу были определенные работы на самом стадионе по приведению его в порядок, модернизации, сейчас нам это не нужно. С другой стороны, сейчас есть задача сохранения временных сооружений - это разные конфигурации, которые влекут за собой разные статьи бюджета. Тогда мы строили мост от "Деревни чемпионов" к стадиону, чтобы исключить пересечение потоков болельщиков. Сейчас это, скорее всего, не потребуется, да и мост от метро уже есть", - резюмировал собеседник агентства.

"Газпром Арена", на которой пройдет финал Лиги чемпионов, была открыта в 2017 году. С того момента стадион принял четыре матча Кубка конфедераций - 2017, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0) и семь игр чемпионата мира 2018 года, в том числе встречу за третье место между командами Бельгии и Англии (2:0). Летом 2021 года на арене прошли семь игр чемпионата Европы, включая четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 - по пенальти).