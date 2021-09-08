Латифи и Албон будут выступать за команду "Формулы-1" "Уильямс" в 2022 году

ТАСС, 8 сентября. Александер Албон из Таиланда и канадец Николас Латифи будут пилотами команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба коллектива.

Албону 25 лет, он является членом гоночной программы "Ред Булл". Гонщик вернется в "Формулу-1" после годичного перерыва. Он дебютировал в "королевских гонках" в 2019 году в составе "Торо Россо" (нынешнее название - "Альфа Таури"), по ходу сезона он был переведен в "Ред Булл", за который выступал до окончания сезона-2020, лучшим его результатом является финиш на третьем месте (Гран-при Тосканы и Бахрейна в 2020 году). В нынешнем году он выступает в Немецком кузовном чемпионате (DTM), после пяти этапов в его активе одна победа.

Латифи 26 лет, он дебютировал в "Формуле-1" в прошлом году в составе "Уильямса". Лучшим его результатом является финиш на седьмом месте на Гран-при Венгрии 2021 года.