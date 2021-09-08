Владимир Леонов: для проведения Олимпиады в Казани не хватает только велотрека

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Казань располагает всеми необходимыми спортивными объектами для проведения Олимпийских игр, кроме велотрека. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее о том, что Россия готовит заявки на проведение летней Олимпиады 2036 года, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Среди городов, которые могут принять Олимпийские игры, Лавров назвал Санкт-Петербург и Казань. Позже о намерении претендовать на проведение Олимпиады высказались власти Владивостока.

"Если у страны будет желание, то мы, конечно, за то, чтобы в Казани прошло такое великолепное событие, - сказал Леонов. - Тем более все для этого у нас есть уже сегодня. Осталось несколько объектов. Даже не несколько объектов - нет только велотрека, а все остальное у нас есть".

По его словам, на данный момент подать заявку на проведение нет возможности из-за наложенных на Россию санкций. "Как только будет такая возможность, будем об этом беседовать. [Ограничения] заканчиваются в конце 2022 года. В принципе, у нас достаточно много времени, чтобы провести переговоры. Здесь находится много чиновников от спорта. В любом случае подает заявку не конкретный регион или город, подает заявку страна, это целая история, это правительственные гарантии", - сказал Леонов.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.