{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Форум "Россия - спортивная держава"

Кущенко: Казань может претендовать на проведение чемпионата мира по баскетболу

По мнению президента Единой лиги ВТБ, столица Татарстана отлично развита инфраструктурно
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Максим Блинов/POOL/ТАСС
Описание
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Максим Блинов/POOL/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Казань располагает всем необходимым для того, чтобы претендовать на проведение чемпионата мира по баскетболу. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

На эту тему
Владимир Леонов: для проведения Олимпиады в Казани не хватает только велотрека
Владимир Леонов: для проведения Олимпиады в Казани не хватает только велотрека

"Казань безумно инфраструктурно развита, я не знаю другого такого города, не только в России, но и за ее пределами, - сказал Кущенко. - Здесь представлены все виды спорта с такими хорошими сооружениями, как тот же "Баскет-холл". Поэтому Казань структурно подходит для проведения соревнований высокого уровня, таких как чемпионаты мира и Европы. Плюс здесь есть хоккейная арена, где можно расположить баскетбольные площадки и привлечь совершенно другой объем зрителей. Поэтому мой ответ - может [претендовать на проведение чемпионата мира]".

Он отметил, что у Международной федерации баскетбола есть требования, прежде всего инфраструктурные, по которым выбирается город для проведения чемпионата мира, и Казань может соответствовать этим требованиям.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

Теги
Форум "Россия - спортивная держава"
Футбол в России
Матч чемпионата России по футболу "Арсенал" - ЦСКА смогут посетить до 6 тыс. зрителей
Встреча пройдет 12 сентября в Туле
Читать полностью