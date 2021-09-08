Кущенко: Казань может претендовать на проведение чемпионата мира по баскетболу

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Казань располагает всем необходимым для того, чтобы претендовать на проведение чемпионата мира по баскетболу. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"Казань безумно инфраструктурно развита, я не знаю другого такого города, не только в России, но и за ее пределами, - сказал Кущенко. - Здесь представлены все виды спорта с такими хорошими сооружениями, как тот же "Баскет-холл". Поэтому Казань структурно подходит для проведения соревнований высокого уровня, таких как чемпионаты мира и Европы. Плюс здесь есть хоккейная арена, где можно расположить баскетбольные площадки и привлечь совершенно другой объем зрителей. Поэтому мой ответ - может [претендовать на проведение чемпионата мира]".

Он отметил, что у Международной федерации баскетбола есть требования, прежде всего инфраструктурные, по которым выбирается город для проведения чемпионата мира, и Казань может соответствовать этим требованиям.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.