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Влияние коронавируса на спорт

Представитель ВОЗ в России считает оправданными ограничения из-за ковида на соревнованиях

В Москве на аренах могут присутствовать не более 3 тыс. человек
Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ограничения по количеству зрителей на спортивных событиях в России абсолютно оправданы в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Ограничения для зрителей на спортивных соревнованиях абсолютно оправданы в нынешних условиях. Массовые мероприятия только способствуют распространению инфекции среди болельщиков. Можно вспомнить Бергамо (прошедший в феврале 2020 года матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" стал причиной массовых заражений коронавирусом в Бергамо - прим. ТАСС). Вообще, на сайте ВОЗ много информации по этому поводу, советую ознакомиться всем, кто интересуется", - сказала Вуйнович.

В столице действуют ограничения на посещение спортивных арен. На матчах могут присутствовать не более 3 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спортВуйнович, Мелита
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