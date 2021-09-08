Шишкарев сожалеет, что Краснодарский край не следует договоренностям по поддержке гандбола

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Федерация гандбола России пока не видит результатов практической реализации договоренностей, достигнутых с руководством Краснодарского края относительно поддержки женского гандбольного клуба "Кубань" и мужского СКИФа. Об этом он заявил на форуме "Россия - спортивная держава" в Казани.

В минувшем сезоне краснодарский СКИФ был близок к снятию с чемпионата России из-за отсутствия финансирования.

"Федерация пока не видит результатов практической реализации договоренностей, достигнутых с руководством Краснодарского края относительно поддержки женского профессионального гандбольного клуба "Кубань" и СКИФа, - сказал Шишкарев. - И тем досаднее, что Краснодарский край имеет одни из самых глубоких в стране гандбольные традиции, а женская команда "Кубань" становилась двукратным чемпионом СССР, семикратным призером союзного чемпионата и шестикратным призером российского".

При этом глава федерации отметил важность развития гандбола в регионах. В частности, он рассказал о договоренности с губернатором Омской области Александром Бурковым и его коллегами из областного правительства о будущем местного клуба СКИФ. "В случае выхода СКИФа в Суперлигу регион готов удвоить финансирование клуба, а Группа компаний "Дело" поможет с поиском спонсоров", - отметил Шишкарев, сообщив, что под строительство новой арены для клуба уже выделено 7,5 га на территории СибГУФКа.

Он отметил конструктивное взаимодействие с властями Астраханской области. Шишкарев также предложил при строительстве новых или реконструкции существующих школьных залов разработать единый стандарт, позволяющий использовать их для разных командных видов спорта и обратил внимание на необходимость привлечения частных денег в региональный спорт.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.