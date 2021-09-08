В "Зените" подтвердили, что ФИФА отстранила Малкома и Клаудиньо до 14 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильским полузащитникам Малкому и Клаудиньо выступать за санкт-петербургский "Зенит" до 14 сентября. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко.

1 сентября Бразильская конфедерация футбола (CBF) отправила жалобу в ФИФА на требование "Зенита" вернуть в клуб игроков Клаудиньо и Малкома. В заявлении отмечалось, что "Зенит" потребовал от игроков вернуться в расположение клуба 1 сентября, они покинули расположение национальной команды. Позднее генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил ТАСС, что клуб обратился в Российский футбольный союз (РФС), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы разрешить вопрос по ситуации с участием бразильских игроков в матче Лиги чемпионов с английским "Челси".

"Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте с УЕФА, ФИФА и РФС - мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему", - сказал Макаренко.

"Зенит" со своей стороны направил мотивированный ответ в УЕФА и ФИФА по ситуации с отзывом бразильских игроков из сборной, а также письма с просьбой детально прояснить сложившуюся ситуацию с наложенными ограничениями. При этом отметим, что бразильской стороной были нарушены сроки по вызову Малкома, но клуб пошел навстречу и отпустил игрока. На данный момент никаких четких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующие в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в сборную Бразилии. Мы считаем, что футбол должен быть на первом месте и все национальные команды, клубы и их футболисты должны находиться в равных условиях", - добавил Макаренко.

Из-за запрета Малком и Клаудиньо пропустят домашний матч седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (11 сентября), а также гостевую встречу первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (14 сентября).

Клаудиньо 24 года, он подписал пятилетний контракт с "Зенитом" 13 августа. С сентября 2019 года он выступал за бразильский "Брагантино", за это время провел в составе команды 126 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 25 результативных передач. Малкому 24 года, он выступает за "Зенит" с 2019 года. В составе клуба бразилец дважды выигрывал чемпионат России, один раз - кубок страны и два раза - суперкубок.