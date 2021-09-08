Единая лига ВТБ готова разместить пункты вакцинации от COVID-19 на аренах

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Единая лига ВТБ может расположить пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на баскетбольных аренах во время матчей. Об этом ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

"По размещению центров вакцинации на аренах лига может быть хедлайнером, чтобы привлекать вакцинироваться людей. Много спорят, полезно или нет, но все-таки есть у каждого своя система иммунная, кого-то она на сто процентов защитит, кто-то не будет тяжело болеть", - сказал Кущенко.

"Главное, чтобы динамика всегда была положительной, чтобы посещали наши матчи хоть на сто человек больше", - добавил он.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.