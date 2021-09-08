Чернышенко заявил о создании оргкомитета по проведению "Игр будущего" в России

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко сформировало оргкомитет по проведению "Игр будущего" в 2023 году в России. Об этом Чернышенко заявил на форуме "Россия - спортивная держава".

"На днях по моему поручению Минспорт сформировал оргкомитет по проведению "Игр будущего" в России, - сказал Чернышенко. - В ближайшее время будет представлена дорожная карта по подготовке состязаний. В октябре этого года начнется процесс сбора заявок от городов, которые готовы принять Игры".

По словам Чернышенко, город - хозяин предстоящих Игр будет представлен в мае 2022 года на международной выставке "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге. "Формируется финальный список дисциплин, которые примут участие в Играх через аккредитацию соответствующих национальных федераций. Эту работу проводят совместно Минспорт, Минцифры и оргкомитет Игр. Для России это особая ответственность, так как мы формируем стандарты новых состязаний, уверен, все эти усилия приведут к качественному скачку в развитии спорта, технологий и образования в стране и мире", - добавил вице-премьер.

Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Первый шаг к "Играм будущего" - это создание принципиально новой технологической платформы, которая позволит объединить спортивные состязания в реальных и виртуальных мирах. На ее основе будет запущена международная социальная сеть и видеосервис для миллионов прогрессивных людей по всему миру. Один из отечественных образовательных центров может стать штаб-квартирой движения Futurous Games ("Игры будущего") - центром притяжения различных международных инновационных организаций и институтов, новым технологическим кластером и витриной новаторской мысли.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.