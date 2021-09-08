Азат Кадыров заявил, что для реализации киберспортивных "Игр будущего" нет препятствий

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров сообщил о том, что проблем и препятствий для реализации киберспортивных "Игр будущего" нет. Об этом он рассказал журналистам на форуме "Россия - спортивная держава".

Чернышенко заявил о создании оргкомитета по проведению "Игр будущего" в России

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Министерство спорта РФ по его поручению создало оргкомитет по проведению "Игр будущего" 2023 года.

"Это движение имеет свои перспективы. Мы как министерство спорта организуем работу в короткий период. Есть рабочая группа и поддержка федераций. Не вижу препятствий в реализации проекта и его перспективах", - сказал Кадыров.

Место проведения предстоящих Игр будет представлено в мае 2022 года на международной выставке "Спорт-Аккорд" в Екатеринбурге. Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.