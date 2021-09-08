У футбольного клуба "Уфа" появится базовый спонсор

УФА, 8 сентября. /ТАСС/. Базовый спонсор появится у футбольного клуба "Уфа", выступающего в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на пресс-конференции в среду.

"Нам удалось за это время провести переговоры с одним из крупных предприятий республики. Мы получили согласие на финансирование, осталось только определенные корпоративные вещи уладить. У вас будет базовый спонсор, который будет финансировать развитие футбола в республике", - сообщил Хабиров, отвечая на вопрос вратаря команды Александра Беленова.

Глава Башкирии не назвал спонсора и отметил, что, если в течение нескольких месяцев финансирование не начнется, будут приняты меры. Он также подчеркнул, что "Уфа" получит деньги на выезд в Сочи, где 12 сентября сыграет следующий матч.