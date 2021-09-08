Российские шахматисты обыграли украинцев в стартовом матче онлайн-олимпиады

ТАСС, 8 сентября. Сборная России победила команду Украины в первом матче группового этапа элитного дивизиона второй шахматной онлайн-олимпиады.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 4,5:1,5.

Победы одержали Владислав Артемьев, Александра Костенюк, Андрей Есипенко и Полина Шувалова. Александра Горячкина сыграла вничью с Юлией Осьмак. Даниил Дубов уступил Василию Иванчуку.

Во втором туре позднее в среду россияне сыграют с командой Германии, которая в среду победила испанцев (4:2), а украинцы встретятся с латвийцами; в первом туре сборная Латвии проиграла израильтянам (2:4).

Соревнования завершатся 15 сентября. 40 команд разбиты на четыре группы, в одной группе с командой России выступят сборные Аргентины, Германии, Израиля, Испании, Италии, Латвии, Парагвая, Украины и Чехии. В день будет проводиться по три тура, партии будут проходить с контролем времени 15 минут с добавлением 5 секунд за каждый ход. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.