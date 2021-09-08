Корпоративы на "Ак Барс Арене" будут проходить только с согласия регионального минспорта

8 августа главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене", заявив, что из-за этого спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ сообщили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона. В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона неспортивные мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.

"Я бы сказал, что прошло только одно мероприятие, а другие, которые нам приписывают, были на бровке. Они даже не задевали само поле", - сказал Миннахметов.

Он отметил, что проведение мероприятий - это часть заработка спортивного объекта, при этом их устраивают, не задействуя игровое поле. По его словам, в ближайшее время мероприятия на стадионе проводиться не будут, однако в дальнейшем он допустил их возвращение с согласия "Рубина" и Министерства спорта Татарстана. "Будем проводить, значит, согласовывая с клубом, министерством спорта. Если будут разрешать, будем проводить", - сказал Миннахметов.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.