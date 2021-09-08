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Форум "Россия - спортивная держава"

Корпоративы на "Ак Барс Арене" будут проходить только с согласия регионального минспорта

Ранее главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий пожаловался на низкое качество газона на казанском стадионе
Стадион "Ак Барс Арена" Егор Алеев/ТАСС
Описание
Стадион "Ак Барс Арена"
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Руководство казанского стадиона "Ак Барс Арена" допускает проведение неспортивных мероприятий при условии согласия Министерства спорта Татарстана и футбольного клуба "Рубин". Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" генеральный директор "Ак Барс Арены" Радик Миннахметов.

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Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"
Слуцкий обратился к властям Татарстана по вопросу качества газона на стадионе "Рубина"

8 августа главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий обратился к властям Татарстана с просьбой принять меры в связи с низким качеством газона на "Ак Барс Арене", заявив, что из-за этого спортсмены получают травмы. Представители стадиона в ответ сообщили о многомиллионных долгах клуба за использование стадиона. В итоге было принято решение больше не проводить на поле стадиона неспортивные мероприятия, такие как свадьбы, фестивали и концерты.

"Я бы сказал, что прошло только одно мероприятие, а другие, которые нам приписывают, были на бровке. Они даже не задевали само поле", - сказал Миннахметов.

Он отметил, что проведение мероприятий - это часть заработка спортивного объекта, при этом их устраивают, не задействуя игровое поле. По его словам, в ближайшее время мероприятия на стадионе проводиться не будут, однако в дальнейшем он допустил их возвращение с согласия "Рубина" и Министерства спорта Татарстана. "Будем проводить, значит, согласовывая с клубом, министерством спорта. Если будут разрешать, будем проводить", - сказал Миннахметов.

Организаторами форума "Россия - спортивная держава", который проходит в Казани с 8 по 10 сентября, являются Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.

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