МОК временно отстранил Олимпийский комитет КНДР из-за неучастия в Играх в Токио

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет КНДР до конца 2022 года из-за неучастия в Олимпийских играх в Токио. Об этом журналистам сообщил глава МОК Томас Бах по итогам заседания исполкома организации.

КНДР не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио

"Единственным национальным олимпийским комитетом, который не принял участие в Олимпийских играх в Токио, был НОК КНДР. Это нарушение Олимпийской хартии. В этой связи исполкомом было принято решение отстранить НОК КНДР до конца 2022 года", - сказал Бах.

МОК прекратит финансирование НОК КНДР и не будет предоставлять иную поддержку, добавил Бах. Спортсменам из КНДР предоставят возможность участвовать в Олимпиаде 2022 года в Пекине, если они пройдут квалификацию. Решение по условиям участия этих спортсменов в Играх исполком МОК примет в отдельном порядке.

В апреле стало известно, что КНДР не будет принимать участие в Олимпиаде в Токио. Решение было принято в марте на заседании НОК, отказ был мотивирован пандемией коронавирусной инфекции. Спортсмены из КНДР на летней Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро завоевали две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. В общем медальном зачете первыми стали американцы (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые медали). Второе место заняли китайцы (38-32-18), третье - японцы (27-14-17), четвертое - британцы (22-21-22), российские атлеты заняли итоговое пятое место (20-28-23). Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.