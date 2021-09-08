Бах: весь мир будет ждать хоккейный турнир на Олимпиаде 2022 года

ТАСС, 8 сентября. Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в олимпийском турнире в Пекине в 2022 году привлечет внимание к Играм миллионов болельщиков по всему миру. Об этом журналистам заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам заседания исполкома организации.

3 сентября было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде в Пекине. Соглашение допускает возможность до 10 января 2022 года отозвать хоккеистов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги (NHLPA) сочтут эпидемиологические условия небезопасными.

"Мы очень рады за игроков, которые были движущей силой в переговорах между НХЛ и профсоюзом игроков. Мы благодарим Международную хоккейную федерацию (IIHF), оргкомитет "Пекин-2022" и всех, кто был причастен к достижению соглашения. Болельщики по всему миру теперь будут особенно ждать хоккейный турнир на Играх в Пекине", - сказал Бах.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.