МОК окажет помощь в получении гуманитарных виз спортсменкам Афганистана

ТАСС, 8 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) будет оказывать содействие спортсменкам Афганистана в получении гуманитарных виз, которые могут позволить им покинуть страну. Об этом журналистам заявил президент МОК Томас Бах.

В среду стало известно о том, что афганские женщины не смогут заниматься в стране видами спорта, в которых их внешний вид не соответствует нормам шариата. Такое решение приняло захватившее в стране власть радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ).

"Мы продолжаем оказывать поддержку представителям олимпийского сообщества, которые остаются в Афганистане. Мы будем помогать им в получении гуманитарных виз, которые позволят покинуть страну. Особенное внимание уделяется женщинам и девушкам, чье положение может быть особенно тяжелым в связи с нынешней политической ситуацией", - сказал Бах.

В среду состоялось заседание исполкома МОК, на котором была предоставлена обновленная информация о ситуации в Афганистане. "НОК Афганистана связался с МОК в день закрытия Олимпийских игр в Токио, уже тогда им были высказаны серьезные опасения относительно развития событий в Афганистане, - заметил Бах. - С этого момента МОК начал тесно работать со всеми, кто мог помочь людям из олимпийского сообщества Афганистана".

"Как результат этих стараний - все спортсмены, которые участвовали в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, находятся за пределами страны. Два представителя зимних видов спорта тоже находятся за пределами страны и продолжат готовиться к Играм в Пекине в надежде пройти квалификацию. Значительное число других членов олимпийского сообщества получили гуманитарные визы и могли покинуть страну", - подчеркнул глава МОК.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Во вторник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид объявил состав нового афганского правительства, куда вошли только члены движения. Радикалы подчеркнули, что нынешний состав кабинета министров является временным.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.