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КХЛ

СКА потерпел первое поражение в сезоне Континентальной хоккейной лиги

Армейцы проиграли дома "Автомобилисту", одержавшему первую победу в чемпионате
Шейн Принс ("Автомобилист"), Марат Хуснутдинов (СКА) и Джесси Блэкер ("Автомобилист") Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Шейн Принс ("Автомобилист"), Марат Хуснутдинов (СКА) и Джесси Блэкер ("Автомобилист")
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. Петербургский СКА дома проиграл со счетом 2:4 екатеринбургскому "Автомобилисту" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 3 475 зрителей.

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В составе победителей шайбы забросили Алексей Макеев (11-я минута), Брукс Мэйсек (16), Стефан да Коста (25) и Райан Спунер (50), у проигравших отличились Фредрик Хендемарк (29) и Антон Бурдасов (45). Защитник СКА швед Оскар Фантенберг провел сотый матч в КХЛ.

СКА потерпел первое поражение и прервал серию из трех побед, клуб располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе шесть очков. Команда из Екатеринбурга одержала первую победу в чемпионате и поднялась на десятую строчку на Востоке, набрав два очка. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга 12 сентября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", "Автомобилист" 10 сентября в гостях встретится с минским "Динамо".

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