СКА потерпел первое поражение в сезоне Континентальной хоккейной лиги

ЦСКА в пятый раз подряд обыграл "Ак Барс" на выезде в регулярном чемпионате КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Алексей Макеев (11-я минута), Брукс Мэйсек (16), Стефан да Коста (25) и Райан Спунер (50), у проигравших отличились Фредрик Хендемарк (29) и Антон Бурдасов (45). Защитник СКА швед Оскар Фантенберг провел сотый матч в КХЛ.

СКА потерпел первое поражение и прервал серию из трех побед, клуб располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе шесть очков. Команда из Екатеринбурга одержала первую победу в чемпионате и поднялась на десятую строчку на Востоке, набрав два очка. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга 12 сентября на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", "Автомобилист" 10 сентября в гостях встретится с минским "Динамо".