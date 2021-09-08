Четыре очка Шипачева помогли "Динамо" обыграть "Авангард" в матче КХЛ

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" на своей арене обыграло омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 931 зрителя и завершилась со счетом 5:2.

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В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (20-я и 24-я минуты), Александр Петунин (34), Егор Зайцев (55) и Дмитрий Рашевский (57), у проигравших отличились Арсений Грицюк (22) и Сергей Толчинский (40). Шипачев оформил дубль в третьем матче подряд, а также сделал две результативные передачи, он является лучшим снайпером (6 шайб) и бомбардиром (8 очков)чемпионата.

Встреча началась с минуты молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве. Защитник Вячеслав Войнов дебютировал в составе московского клуба и отдал две результативные передачи. Хоккеист пропустил предыдущий сезон, а до этого выступал за "Авангард". Капитан омской команды Алексей Емелин провел 300-й матч в регулярных чемпионатах.

Московский клуб одержал третью победу подряд и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 6 очков. "Авангард" прервал серию из трех побед и располагается на второй строчке на Востоке, имея в активе также 6 очков. В следующем матче клуб из Москвы 12 сентября на выезде сыграет с хабаровским "Амуром", "Авангард" днем ранее примет хельсинкский "Йокерит".

В другом матче игрового дня череповецкая "Северсталь" в овертайме на своей арене обыграла владивостокский "Адмирал" со счетом 3:2.