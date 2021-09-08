Россия предложила миру "Игры будущего". Итоги первого дня спортивного форума в Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко презентовал киберспортивные "Игры будущего", которые планируется провести в РФ в 2023 году. Это стало главным событием открывшегося в среду в Казани форума "Россия - спортивная держава".
Организаторами форума, который завершится 10 сентября, выступают Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде.
"С самого начала форум "Россия - спортивная держава" стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами", - заявил в обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин.
Глава государства также выразил благодарность иностранным гостям форума за сотрудничество и взаимодействие. "Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной", - уверен Путин.
"Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия", - отметил президент России.
Технологии должны дополнить традиционную олимпийскую триаду
Презентация "Игр будущего" состоялась в рамках пленарного заседания "Спорт 2030. Путь к устойчивому развитию в новых условиях". В своем выступлении Чернышенко отметил, что уже много лет обсуждается идея международного движения "Futurous - Игры будущего", объединяющего спорт, науку, образование и технологии. По словам вице-премьера, российская команда доработала эту идею и готова предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию.
"Мировое сообщество готово к новаторской идее, которая способна объединить нас, - считает Чернышенко. - Хотелось бы уйти от рассуждения о том, что современные технологии отваживают от спорта. Это не так, я очень рад, что именно Россия может быть лидером нового международного спортивного движения и хозяйкой "Игр будущего". Это позволит расширить количество занимающихся спортом".
"Традиционную олимпийскую триаду - тело, волю и разум - предлагается дополнить четвертым компонентом, который уже стал частью нашей жизни, - технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и активным образом продвигала мировой спорт вперед. Уверен, что движение сможет захватить внимание аудитории. Думаю, мы сможем преодолеть инертность отдельно взятых групп, стимулировать развитие науки и лучших цифровых достижений. Считаю, это будет отличным дополнением к нашему традиционному лидерству в традиционных видах спорта", - сказал он.
По словам Чернышенко, Минспорт РФ уже сформировал оргкомитет "Игр будущего". В ближайшее время будет представлена дорожная карта по подготовке состязаний. В октябре начнется процесс сбора заявок от городов, которые готовы принять Игры.
Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Первый шаг к "Играм будущего" - это создание принципиально новой технологической платформы, которая позволит объединить спортивные состязания в реальных и виртуальных мирах. На ее основе будет запущена международная социальная сеть и видеосервис для миллионов прогрессивных людей по всему миру. Один из отечественных образовательных центров может стать штаб-квартирой движения - центром притяжения различных международных инновационных организаций и институтов, новым технологическим кластером и витриной новаторской мысли.
Международные федерации приветствуют "Игры будущего"
Иностранные участники форума "Россия - спортивная держава" поддержали предложения Чернышенко о проведении "Игр будущего".
"Киберспорт должен быть включен в программу Игр, - заявил собравшимся президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам. - Формат, который предложил Дмитрий Чернышенко, поднимает этот вид спорта на принципиально новый уровень, и мы будем рады направить России свои предложения в этой области".
Глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли также поддержал инициативу Чернышенко, назвав ее своевременной и отвечающей новой реальности. Прислушаться к идеям вице-премьера призвал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель: "Послушайте, что вам сказал Дмитрий Чернышенко! Мы обязаны реагировать на изменения, это новая реальность".
"Сверяем часы с федерациями"
Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях", которое проходило с участием Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, Аль-Мусаллама, Фазеля и других спикеров, стало главным событием деловой программы форума "Россия - спортивная держава". Модератором дискуссии выступал министр спорта РФ Олег Матыцин.
"Форум привлек наших гостей из-за рубежа, это говорит о том, что Россия остается значимой в международном сообществе как по организации мероприятий, так и в мировом спортивном движении", - сказал Матыцин.
Левитин отметил, что на форуме предстоит обсудить с международными федерациями немало вопросов. "Это ситуация с допингом, вопросы изменения форматов соревнований. Это важно для нас, мы сверяем часы с федерациями", - сказал он.
Завершившиеся в Японии Олимпийские и Паралимпийские игры стали одной из основных тем пленарного заседания. "Игры в Токио доказали, что Россия способна организовать и осуществить отличную подготовку, продемонстрировать честный и чистый спорт, - заявил Чернышенко. - Очень важно это улучшить и закрепить в ближайшей перспективе".
"Нужно отметить повышение экономической привлекательности спорта, - добавил вице-премьер. - В том числе за счет прозрачности и честности проведения соревнований, укрепления международного сотрудничества. Россия продолжает оставаться лидером на мировой спортивной арене". Чернышенко отметил, что проблема политизации спорта и внешнего давления все еще остается актуальной, поэтому, по его словам, необходимо по-новому взглянуть на спорт, призванный объединить мировое сообщество.
Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете. Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Российская команда заняла четвертое место в медальном зачете, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград.
"Популяризация спорта - это задача государства"
Панельная дискуссия "Национальные цели развития - 70% спортивного населения к 2030 году: способы достижения, риски. Цифровизация как инструмент и ресурс" открывала деловую программу форума. В мероприятии приняли участие Чернышенко, заместитель министра спорта Азат Кадыров, представители бизнеса. Модератором дискуссии выступила директор по цифровому развитию ТАСС Дарья Пенчилова.
"Популяризация спорта - это задача государства, и мы с этим справимся, - заявил Чернышенко. - Я попросил бы Минспорт совместно с АНО "Цифровая экономика", операторами связи и всем бизнес-сообществом проработать вопрос совершенствования сбора данных и статистического подсчета с учетом международного опыта и дискуссий и в месячный срок представить данные в правительство. Тогда какой-то эффект от нынешнего разговора останется и мы поделимся деталями информации".
Старший управляющий директор Сбербанка России Михаил Чачин заявил, что банк планирует оснастить все 247 спортивных бюджетных учреждений Московской области программой по мониторингу активности населения к концу 2021 года.
"У нас есть крупный проект с правительством Московской области. Проект заключается в цифровом продукте, который позволяет в бюджетных учреждениях сделать очень прозрачный учет посещаемости. Со смартфоном с любой точки Московской области можно найти спортивный центр, записаться, получить билет. Сейчас мы пилотируем на четырех объектах Московской области, планируем до конца года все 247 бюджетных спортивных учреждений оснастить такого рода программой, тогда будет прозрачность как минимум в бюджетных учреждениях", - сказал Чачин.
По его словам, с помощью подобного приложения решаются две задачи: легкий доступ во все спортивные учреждения и прозрачная отчетность по активности населения.