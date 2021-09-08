Россия предложила миру "Игры будущего". Итоги первого дня спортивного форума в Казани

КАЗАНЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко презентовал киберспортивные "Игры будущего", которые планируется провести в РФ в 2023 году. Это стало главным событием открывшегося в среду в Казани форума "Россия - спортивная держава".

Организаторами форума, который завершится 10 сентября, выступают Министерство спорта РФ и правительство Республики Татарстан. Форум в разные годы также проходил в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске и Нижнем Новгороде. "С самого начала форум "Россия - спортивная держава" стал авторитетной, востребованной площадкой для общения лидеров спортивного движения, для обмена опытом, лучшими практиками между представителями международных, российских спортивных организаций, атлетами, тренерами", - заявил в обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин. Глава государства также выразил благодарность иностранным гостям форума за сотрудничество и взаимодействие. "Такой открытый профессиональный диалог служит интересам развития спорта, способствует укреплению взаимоуважения, доверия в мировом спортивном сообществе, а реализация предложений, которые будут выработаны на форуме, станет весомым вкладом в достижение тех масштабных целей, которые стоят перед нашей страной", - уверен Путин. "Яркие победы, успешные, незабываемые выступления наших олимпийцев и паралимпийцев в Токио вновь убедительно доказали: Россия действительно спортивная держава. Наши атлеты достойно продолжают выдающиеся традиции, которыми славится наша страна, а гости проводимых у нас международных соревнований неизменно отмечают высокие организационные стандарты и атмосферу радушия", - отметил президент России. Технологии должны дополнить традиционную олимпийскую триаду Презентация "Игр будущего" состоялась в рамках пленарного заседания "Спорт 2030. Путь к устойчивому развитию в новых условиях". В своем выступлении Чернышенко отметил, что уже много лет обсуждается идея международного движения "Futurous - Игры будущего", объединяющего спорт, науку, образование и технологии. По словам вице-премьера, российская команда доработала эту идею и готова предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию.

На эту тему Чернышенко заявил о создании оргкомитета по проведению "Игр будущего" в России

"Мировое сообщество готово к новаторской идее, которая способна объединить нас, - считает Чернышенко. - Хотелось бы уйти от рассуждения о том, что современные технологии отваживают от спорта. Это не так, я очень рад, что именно Россия может быть лидером нового международного спортивного движения и хозяйкой "Игр будущего". Это позволит расширить количество занимающихся спортом". "Традиционную олимпийскую триаду - тело, волю и разум - предлагается дополнить четвертым компонентом, который уже стал частью нашей жизни, - технологиями. Наша страна всегда стремилась развивать новейшие технологии и активным образом продвигала мировой спорт вперед. Уверен, что движение сможет захватить внимание аудитории. Думаю, мы сможем преодолеть инертность отдельно взятых групп, стимулировать развитие науки и лучших цифровых достижений. Считаю, это будет отличным дополнением к нашему традиционному лидерству в традиционных видах спорта", - сказал он. По словам Чернышенко, Минспорт РФ уже сформировал оргкомитет "Игр будущего". В ближайшее время будет представлена дорожная карта по подготовке состязаний. В октябре начнется процесс сбора заявок от городов, которые готовы принять Игры. Планируется, что соревнования продлятся девять дней в более чем 15 высокотехнологичных дисциплинах: робототехника, киберспорт, гонки дронов, мобилити, экзоскелеты, дополненная и виртуальная реальность. Первый шаг к "Играм будущего" - это создание принципиально новой технологической платформы, которая позволит объединить спортивные состязания в реальных и виртуальных мирах. На ее основе будет запущена международная социальная сеть и видеосервис для миллионов прогрессивных людей по всему миру. Один из отечественных образовательных центров может стать штаб-квартирой движения - центром притяжения различных международных инновационных организаций и институтов, новым технологическим кластером и витриной новаторской мысли. Международные федерации приветствуют "Игры будущего" Иностранные участники форума "Россия - спортивная держава" поддержали предложения Чернышенко о проведении "Игр будущего". "Киберспорт должен быть включен в программу Игр, - заявил собравшимся президент Международной федерации плавания Хусейн Аль-Мусаллам. - Формат, который предложил Дмитрий Чернышенко, поднимает этот вид спорта на принципиально новый уровень, и мы будем рады направить России свои предложения в этой области". Глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций Рафаэль Кьюлли также поддержал инициативу Чернышенко, назвав ее своевременной и отвечающей новой реальности. Прислушаться к идеям вице-премьера призвал и президент Международной федерации хоккея Рене Фазель: "Послушайте, что вам сказал Дмитрий Чернышенко! Мы обязаны реагировать на изменения, это новая реальность". "Сверяем часы с федерациями" Пленарное заседание "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях", которое проходило с участием Чернышенко, помощника президента РФ Игоря Левитина, президента Татарстана Рустама Минниханова, президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, Аль-Мусаллама, Фазеля и других спикеров, стало главным событием деловой программы форума "Россия - спортивная держава". Модератором дискуссии выступал министр спорта РФ Олег Матыцин.