Карпин признался, что доволен отношением футболистов сборной России к делу

ТАСС, 8 сентября. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин остался доволен отношением игроков команды к делу во время сентябрьского сбора и отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал в эфире "Россия 24".

Россияне в трех первых матчах под руководством Карпина в отборочном турнире чемпионата мира - 2022 сыграли вничью с хорватами (0:0) и с одинаковым счетом 2:0 выиграли у команд Кипра и Мальты.

"Больше всего доволен отношением игроков ко всему начиная с быта, восстановления, отдыха, самоотдачи на поле, внимательности на поле и на теории. Тот интерес, который они проявляют, меня все больше радовал. Радость в том, что мы делали, не зря, и я надеюсь, что это все у них отложилось по возвращении в клубы, как я думаю. И это им поможет в дальнейшем в карьере", - сказал Карпин.

Тренер рассказал о мастерстве игроков. "Могу отметить, что даже за одну тренировку ребята многое поняли и делали. Получалось хуже или лучше, но что-то получалось. Приведу пример: в "Ростове", чтобы что-то получалось, хоть и такие сравнения нельзя делать, на это уходило 10 дней реальных тренировок, иногда по две в день", - отметил он.

"Здесь же игроки психологически выше классом и могут быстрее усвоить информацию", - добавил Карпин.

В турнирной таблице сборная России с 13 очками занимает второе место, уступая хорватам (13) по разнице забитых и пропущенных мячей. Далее идут команды Словакии (9 очков), Словении (7), Мальты (4) и Кипра (4). Сборная России проведет четыре игры в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года в октябре и ноябре. 8 октября россияне дома сыграют со словаками, 11 октября на выезде встретятся со словенцами, 11 ноября проведут домашний матч против киприотов, а 14 ноября в гостях сыграют с хорватами.