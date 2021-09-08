Прыгунья в высоту Ласицкене назвала фантастикой возможность выступать при зрителях

ТАСС, 8 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене назвала фантастикой возможность выступать в присутствии зрителей на трибунах в финале Бриллиантовой лиги. Комментарий Ласицкене приводит пресс-служба турнира.

В среду россиянка в пятый раз в карьере победила в финале Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в Цюрихе со зрителями, Ласицкене преодолела планку на высоте 2,05 м.

"Это невероятное ощущение, прыжки в присутствии зрителей - это фантастика, большое спасибо за то, что сделали это возможным. Я так довольна результатами, мне так повезло в Швейцарии. Выступать здесь сложно и одновременно фантастично: сложно из-за условий арены и фантастично из-за зрителей", - сказала Ласицкене.

"В некоторых попытках я просила зрителей быть спокойнее, потому что мне нужно было сконцентрироваться. Этот сезон был действительно фантастическим", - добавила она.

В августе Ласицкене стала олимпийской чемпионкой. Также в активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира, что является рекордным результатом, две - на чемпионатах мира в помещении, золото и серебро чемпионатов Европы.